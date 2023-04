Juror #2: il nuovo film di Clint Eastwood avrà nel cast Nicholas Hoult e Toni Collette

Anche a 92 anni il popolare Clint Eastwood sembra non aver voglia di lasciare la macchina da presa, considerando che è stato messo in produzione il suo nuovo film, che avrà il titolo di Juror #2. Per il lungometraggio sono stati chiamati a lavorare come interpreti Nicholas Hoult e Toni Collette. I due sarebbero ancora in trattative, ma sembra che l’accordo sia vicino.

Secondo la descrizione si tratta di una storia legata ad un giurato di un caso di omicidio che, ad un certo punto, si rende conto di poter essere stato lui ad aver provocato la morte della vittima, e che quindi si domanda se sia il caso di manipolare la giuria per potersi salvare.

La sceneggiatura di Juror #2 sarà lavorata da Jonathan Abrams, mentre tra i produttori ci saranno Adam Goodman, Matt Skiena, Tim Moore e Jessica Meier. E tra i produttori esecutivi sono stati segnalati Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell.

Le voci che sono circolate negli ultimi tempi riguardo al nuovo lungometraggio di Clint Eastwood ne parlano come il suo ultimo film prima del ritiro. Vedremo se a breve verrà confermata o meno questo rumor.