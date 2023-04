Inner Ashes: trailer dell’avventura narrativa per PC e console

L’editore spagnolo SelectaPlay e Calathea Game Studio annunciano con un trailer l’uscita di Inner Ashes, un’avventura in prima persona ambientata nell’intricata mente umana, che sarà disponibile dal 30 giugno su PC e su console Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Inner Ashes è un’avventura in prima persona unica e straziante, in cui i giocatori indossano i panni di Henry, una guardia forestale a cui è stato diagnosticato l’Alzheimer precoce. I giocatori esploreranno la sua mente per scoprire come mai sua figlia Enid è scomparsa dalla sua vita.

Le meccaniche di gioco di Inner Ashes si avvalgono di elementi effettivamente utilizzati per aiutare i malati di Alzheimer a mitigare i loro sintomi. Bisognerà risolvere rompicapi tangram per stimolare la memoria di Henry e permettergli di sbloccare ricordi salienti della sua vita con la figlia Enid, e usare post-it per aiutare Henry a riconoscere oggetti, ricordarne l’utilizzo e sbloccare ricordi del passato. Inner Ashes è un’avventura narrata attraverso scenari onirici e la toccante storia di una relazione padre-figlia. I giocatori possono aggiungere Inner Ashes alla lista dei desideri su Steam, Nintendo Switch (eShop), Xbox S|X (Xbox Store), PlayStation 4 e PlayStation 5 (PlayStation Store). Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale.

