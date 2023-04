Final Fantasy XVI: nuove immagini ci mostrano il rifugio di Cid

L’account ufficiale Twitter di Final Fantasy 16 ha condiviso quattro immagini che mostrano il rifugio di Cid, uno degli alleati del protagonista del gioco. Il rifugio in questione è un nascondiglio dedicato all’acquisto di armi e armature. Inoltre, facendo visita a Cid sarà anche possibile creare e potenziare oggetti ed equipaggiamenti, per poi scambiare quattro chiacchiere con i PNG presenti nel rifugio. Trovate le immagini nel tweet qui sotto:

Introducing Cid's hideaway in Final Fantasy XVI.

Visit to purchase weapons and armor, as well as craft and upgrade gear and items.

Learn more about Valisthea's past from Harpocrates, the state of the realm with Vivian, and take on hunts with the moogle Nektar! #FF16 pic.twitter.com/n6AGswT3qK

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) April 15, 2023