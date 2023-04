Turismo: la rivista Forbes suggerisce di visitare la Basilicata

La Basilicata, dopo essersi fatta notare con Matera come Capitale Europea della Cultura nel 2019, continua ad attrarre l’attenzione internazionale come meta turistica. Questa volta è la rivista Forbes a segnalare due perle della regione italiana: Maratea e Metaponto. Il fatto che queste destinazioni turistiche siano state scelte dimostra come ci sia una nuova attenzione verso i luoghi autentici e lussuosi che offrono esperienze di viaggio uniche e personalizzate.

Maratea è descritta dalla rivista come:

un magnifico paesaggio marino delimitato dalla Campania a nord e dalla Calabria a sud. Cesellata di insenature idilliache e spruzzata di acque turchesi da pallide a profonde, questa costa offre numerose opzioni di spiaggia e discoteche, con 44 chiese.

Metaponto, invece, è una frazione della cittadina di Bernalda, situata a breve distanza dalle rovine greche e dall’acqua. A Bernalda si trova il Borgo San Gaetano, un boutique hotel ricavato negli spazi di un antico frantoio, con sole 7 sistemazioni tra suite a due piani e casalini su un unico livello, tutte dotate di ogni comfort e di un’atmosfera di lusso rilassato.

L’elegante cittadina di Bernalda, oltre ad essere la base ideale per partire alla scoperta della Basilicata, offre anche la possibilità di visitare altri luoghi meravigliosi come Matera, Craco, San Costantino Albanese, Tricarico e la provincia di Potenza con le sue montagne, le Dolomiti Lucane. Il personale del Borgo San Gaetano è disponibile per organizzare tour e visite guidate con accompagnatori qualificati per far conoscere ai turisti i tesori nascosti della regione. Il prezzo per il soggiorno al Borgo San Gaetano varia da 90 a 150 euro per due persone a notte, con la prima colazione bernaldese inclusa.

La Basilicata è una destinazione turistica che merita di essere esplorata con calma, per scoprire i suoi luoghi autentici e i suoi tesori naturali, come Maratea e Metaponto.