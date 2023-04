Tumori inoperabili: gli ultrasuoni potrebbero essere la soluzione?

La diagnosi dei tumori inoperabili rappresenta una sfida costante per la medicina moderna. Tuttavia, la startup giapponese Sonire Therapeutics Inc. potrebbe aver trovato una soluzione attraverso l’utilizzo di ultrasuoni ad alta intensità focalizzati (Hifu). La tecnologia Hifu utilizzata dalla startup giapponese consiste nell’emissione di onde sonore ad alta frequenza, che sono in grado di distruggere le cellule cancerose attraverso un effetto termico. Ciò significa che la tecnologia Hifu è in grado di raggiungere il tessuto tumorale senza la necessità di intervenire chirurgicamente.

Secondo i ricercatori della Sonire, gli effetti collaterali associati alla tecnologia Hifu sono molto meno pesanti rispetto a quelli dei farmaci antitumorali, che spesso causano nausea, vomito e caduta dei capelli. Inoltre, la tecnologia Hifu sembra essere altamente selettiva nel bersagliare le cellule tumorali, riducendo al minimo i danni al tessuto sano circostante. Attualmente, la Sonire sta conducendo i primi test clinici della tecnologia Hifu per il trattamento del cancro al pancreas. Questo tipo di tumore è notoriamente difficile da trattare, poiché la maggior parte dei casi viene diagnosticata in uno stadio avanzato in cui la rimozione chirurgica non è più un’opzione valida.

I test sono in corso presso l’ospedale universitario del Tokyo Medical Hospital, il Tohoku University Hospital e il Yokohama City University Medical Center. Se i risultati saranno positivi, la tecnologia Hifu potrebbe rappresentare una svolta importante nella lotta contro il cancro e offrire una nuova speranza per i pazienti con tumori inoperabili. Inoltre, la tecnologia Hifu potrebbe avere un impatto significativo sul settore della sanità pubblica, in quanto potrebbe ridurre i costi associati alla terapia antitumorale e migliorare la qualità della vita dei pazienti sottoposti a trattamenti terapeutici.