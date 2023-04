Razer Stream Controller X: lo streamdeck definitivo per i content creator di Twitch

Razer ha presentato un nuovo un nuovo streamdeck, cioè un accessorio per gli streamer attivi su piattaforme come Twitch. Si chiama Razer Stream Controller X ed è dotato di 15 pulsanti LCD liberamente personalizzabili dall’utente: si può passare rapidamente da una telecamera all’altra, oppure accendere e spegnere luci, o, ancora, riprodurre suoni personalizzati, passare da un’applicazione all’altra e via dicendo.

Il Stream Controller X si basa sul software loupedeck, che è perfettamente compatibile con alcune delle suite più utilizzate dagli streamer, tra cui OBS Studio, Twitch e Streamlabs. Attraverso l’interfaccia di Loupedeck, l’utente può facilmente installare plugin, emote personalizzate e via dicendo. Tra i plugin ufficiali supportati, troviamo già Spotify, Philips Hue, Adope Photoshop e molti altri popolari servizi.

Il Stream Controller X consente agli utenti di programmare più azioni in un solo pulsante trascinandoli nell’editor di azioni personalizzato. Gli utenti possono anche programmare azioni in modo che possano essere attivate consecutivamente o simultaneamente. Possono anche creare profili personalizzati per varie attività e quindi passare automaticamente tra di essi in base al programma attualmente aperto abilitando la Modalità dinamica. Il Razer Stream Controller X è già disponibile sul sito ufficiale e si può acquistare anche dall’Italia ad un prezzo di 179,99€.