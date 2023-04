Il restyling della Tesla Model 3 si mostra per la prima volta dal vivo

Su Reddit è apparsa un’immagine della presunta parte anteriore scoperta della prossima versione della Model 3 di Tesla. Lo scatto, che è stato anche pubblicato su Twitter, mostra una parte dell’auto che in alcune precedenti foto spia era protetta da un camuffamento. Insomma, per la prima volta possiamo dare un’occhiata approfondita a quella che – almeno dal lato del design – è la più importante parte del veicolo, quella che contribuisce più del resto a dare personalità all’auto.

Il veicolo in questione sembra molto più elegante rispetto all’attuale Tesla entry-level e potrebbe aver preso ispirazione dal concetto di Roadster che l’azienda ha presentato qualche anno fa.

A scanso di equivoci, non si tratta di foto ufficiali ed è possibile che il design finale della nuova Model 3 sarà diverso da quello mostrato in questa foto. Anche il prototipo protagonista di questa foto era protetto da un camuffamento, ma sembra che qualcuno – o magari semplicemente il vento – abbia momentaneamente rimosso la protezione per mostrare la calandra e i gruppi ottici anteriori della Tesla.

I don’t know if this is a real project highland @Tesla Model 3 leak. But if so, I’m buying one! $tsla #model3 pic.twitter.com/Wu9VGDZWeg — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) April 13, 2023

Per quanto riguarda l’autenticità, alcune parti della foto corrispondono a elementi che erano comparsi in alcune precedenti fughe di notizie. Secondo diverse fonti, la nuova Tesla Model 3 entrerà in produzione entro la fine dell’anno e molto probabilmente verrà presentata al pubblico nel corso dei prossimi mesi.