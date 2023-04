Il caso Alex Schwazer è su Netflix, ecco un estratto

Da ieri, 13 aprile, è disponibile su Netflix la docuserie Il caso Alex Schwazer, che racconta di come il marciatore italiano sia stato squalificato per la seconda volta nella sua carriera circa dieci anni fa in una circostanza molto dubbia. Netflix ha pubblicato un video estratto dalla docuserie.

Ecco il filmato.

Nel video troviamo il giornalista Marc Bonarrigo che sottolinea come il test antidoping possa essere falsato, e di come Alex Schwazer si sia trovato in circostanze in cui questa ipotesi si sia resa più che concreta. Può un controllo antidoping risultare negativo e sei mesi dopo risultare positivo? Che la borraccia di Alex sia stata compromessa?

La serie è articolata in quattro episodi, e mostra del disagio di Alex Schwazer che porta alla sua prima squalifica, e della sua risalita per la rincorsa verso le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Ma c’è chi si muove nell’ombra per impedire il suo ritorno alle gare. Il tutto si chiude con il processo e la lotta per l’assoluzione. Ricordiamo che Alex Schwazer è stato campione olimpico della 50 chilometri a Pechino 2008.