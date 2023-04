Gundam Evolution festeggia i primi sei mesi con il lancio della Stagione 4 e alcune novità

Bandai Namco Online Inc. e Bandai Namco Europe annunciano che Gundam Evolution, il primo shooter free-to-play del franchise, festeggerà i suoi primi sei mesi con il lancio dei contenuti relativi alla Season 4. Intitolata Ballista, la nuova stagione assicurerà nuovi contenuti e aggiornamenti al gameplay. Inoltre, Gundam Evolution continua la sua espansione in nuove zone del mondo ed è ora giocabile su PC e console anche in Brasile, Cile e Argentina, e solo su PC anche in Australia e Nuova Zelanda. I giocatori in quei Paesi potranno godersi anche i più recenti contenuti introdotti dalla Season 4.

Ballista aggiunge tra le altre cose il mobile suit Gundam Dynames, un agile tiratore scelto con diverse opzioni d’attacco sia a corto che a lungo raggio. L’update porta anche l’Headquarter Mode, in cui i team combattono per occupare o proteggere zone che custodiscono un potente nucleo che può essere distrutto. Le squadre guadagnano punti difendendo o attaccando il nucleo: chi arriva per primo a cinque punti vince la partita.

Altri aggiornamenti in arrivo con la Season 4 includono:

Eventi del Semestre, inclusi bonus per il Login, la Campagna per i nuovi giocatori e la Campagna per quelli di ritorno, disponibili dal 12 aprile al 17 maggio;

Due nuove skin delle unità (Prototype Gundam e Zaku II S [Recon]) con effetti sonori esclusivi e una nuova mappa “Buried City”;

L’aggiunta delle Achievement Challenges;

Aggiustamenti al matchmaking, alle valutazioni delle skill e alla UI dello store in-game;

Aggiunta di oggetti minori relativi a MOBILE SUIT GUNDAM: THE WITCH FROM MERCURY;

Le patch note integrali sono consultabili qui.

Gundam Evolution è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play, con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suit provenienti dall’universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico che richiede alle squadre di pianificare e attuare formidabili strategie d’attacco e difesa per conquistare la vittoria.

Gundam Evolution è disponibile gratuitamente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

