Fast X: il film avrà “intense scene di violenza”

Ecco le motivazioni che hanno portato alla classificazione PG-13 per Fast X, decimo capitolo di Fast and Furious in uscita a maggio.

MPA si è da poco pronunciata sul rating da assegnare a Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, che sarà classificato PG-13. Si tratta di un rating che permetterà al lungometraggio di essere visto anche dai minori. Nelle motivazioni che hanno portato a questa classificazione si parla anche di contenuti particolari, come “intense scene di violenza”.

Ecco la motivazione completa:

Il PG-13 è dovuto alla presenza di intense sequenze di violenza e azione, linguaggio forte e materiale allusivo.

Fast X sarà diretto da Louis Leterrier (Clash of the Titans, The Incredible Hulk), ed il cast proporrà Vin Diesel come Dominic Toretto, Michelle Rodriguez nei panni di Letty, Tyrese Gibson farà Roman, Chris “Ludacris” Bridges sarà Tej, Nathalie Emmanuel farà Ramsey, Jordana Brewster interpreterà Mia, Sung Kang vestirà i panni di Han, Jason Statham farà Deckard Shaw, John Cena interpreterà Jakob Toretto, e Scott Eastwood farà Eric Reisner. E poi ancora ci sarà inclusa Helen Mirren che farà “Queenie” Shaw, oltre a Charlize Theron nei panni di Cipher.