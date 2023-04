Emporio solidale: spesa gratis tramite una tessera

In un mondo dove la povertà è ancora una realtà per molte persone, ci sono iniziative che cercano di dare una mano a chi ha bisogno. Una di queste iniziative è stata appena inaugurata a Cassino, in provincia di Frosinone: il primo supermercato solidale della città.

Questo supermercato, gestito dalla cooperativa sociale Arca, offre la possibilità a tutte le famiglie bisognose della zona di fare la spesa gratuitamente. Grazie al recupero di prodotti alimentari donati o in eccedenza, il supermercato è in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti a chi ne ha bisogno.

L’accesso al supermercato è possibile solo tramite una tessera, che viene consegnata alle circa 250 famiglie bisognose che vengono seguite dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune. Ogni mese, sulla tessera vengono accreditati dei punti, che possono essere utilizzati per “acquistare” i prodotti disponibili nel supermercato. In questo modo, le famiglie possono fare la spesa senza dover spendere soldi.

Ma il supermercato non è solo un luogo dove fare la spesa: vuole essere un punto di riferimento per tutte le famiglie in difficoltà. La gestione del supermercato è affidata alla cooperativa sociale Arca, che ha scelto di impiegare alcuni giovani con disabilità come magazzinieri e addetti alla distribuzione. In questo modo, il supermercato diventa anche un’opportunità per dare lavoro a chi spesso viene escluso dal mondo del lavoro.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dal Comune di Cassino, che ha voluto intitolare il supermercato a Donato Formisano, presidente “storico” della Banca Popolare del Cassinate, deceduto nel dicembre del 2021. L’istituto bancario ha messo gratuitamente a disposizione del Comune i locali che ospitano il supermercato sociale.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove molte persone si trovano in difficoltà economiche a causa della pandemia, iniziative come quella del supermercato solidale di Cassino diventano ancora più importanti. Speriamo che questa idea possa essere replicata in altre città e che possa essere di aiuto a molte famiglie in difficoltà.