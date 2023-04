Company of Heroes 3 – Console Edition disponibile dal 30 maggio

Company of Heroes 3 - Console Edition arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 30 maggio, sia in versione fisica che digitale.

Relic Entertainment, Inc. e SEGA Europe Limited hanno annunciato che Company of Heroes 3, lo strategico in tempo reale apprezzato dalla critica sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 30 maggio: sarà possibile prenotare la Console Edition in versione fisica e digitale a partire dal 25 aprile. Per la prima volta nella storia della serie, Relic Entertainment ha deciso di portare il celebre franchise su console, dando la possibilità ad ancora più appassionati di tutto il mondo di vivere la più profonda esperienza strategica di sempre.

Gli utenti console troveranno un’interfaccia grafica totalmente riprogettata, pieno supporto ai controller e funzionalità speciali che permetteranno di godersi l’esperienza secondo le proprie esigenze. Inoltre, l’intera interfaccia utente è stata adattata all’esperienza via joypad per essere il più coinvolgente e comoda possibile. Nuove funzionalità, come la pausa tattica, completa offrono a chi gioca con il joypad il pieno controllo sul ritmo dell’azione sul campo di battaglia. Bloccando l’azione, i giocatori che scelgono di utilizzare la pausa tattica completa saranno in grado di coordinare tutte le azioni in una sola volta, riflettendo su ogni mossa accuratamente senza la pressione di dover fare tutto in tempo reale.

Company of Heroes 3 porta la classica narrazione intensa e intima del campo di battaglia in un nuovo teatro di guerra e arricchisce l’esperienza con nuove tattiche, quattro diverse fazioni e tante storie ancora non raccontate della Seconda Guerra Mondiale. La nuova mappa dinamica della campagna italiana regala un’esperienza di gameplay in stile sandbox che offre tantissime opportunità di compiere scelte strategiche, mentre i deserti del Nord Africa garantiscono un’esperienza narrativa per giocatore singolo più lineare e strutturata in modo classico. I giocatori che preferiscono l’azione competitiva, invece, apprezzeranno l’ampia offerta multigiocatore di CoH3 e la modalità co-op vs IA, con un numero ancora superiore di fazioni, meccaniche di gioco e unità rispetto al passato.

È possibile pre-acquistare una copia digitale di Company of Heroes 3 Console Edition direttamente tramite gli store di Xbox e PlayStation a partire dal 25 aprile 2023, oppure pre-ordinare una copia fisica su www.companyofheroes.com. Le date di inizio delle prenotazioni della versione fisica potrebbero variare a seconda del territorio di riferimento. Per maggiori informazioni su Company of Heroes 3 potete visitare il sito www.companyofheroes.com, dove è possibile anche registrarsi alla piattaforma di Relic per raccogliere il feedback degli utenti.

