Come l’AI e un’app per cellulare potrebbero aiutare a smettere di fumare

Quit Sense è la prima applicazione di intelligenza artificiale (AI) al mondo per smettere di fumare che è in grado di rilevare quando un individuo entra in un luogo in cui solitamente fuma. Fornisce quindi un supporto per aiutare a gestire gli specifici fattori scatenanti del fumo in quel luogo. Lo sviluppo dell’applicazione per cellulare è stata finanziato dal National Institute for Health and Care Research (NIHR) e dal Medical Research Council. Uno studio scientifico dedicato mostra come la nuova app abbia aiutato un numero maggiore di fumatori a smettere rispetto alle persone a cui era stato offerto solo il supporto online del servizio sanitario nazionale. Il team di ricerca spera che, aiutando le persone a gestire le situazioni scatenanti, la nuova app possa aiutare un maggior numero di fumatori a smettere. Il ricercatore principale, il Prof. Felix Naughton, della School of Health Sciences dell’UEA, ha dichiarato: “Sappiamo che i tentativi di smettere di fumare spesso falliscono perché l’impulso a fumare si scatena quando si trascorre del tempo in luoghi in cui si è soliti fumare. Ad esempio, può trattarsi di un pub o di un luogo di lavoro. A parte l’uso di farmaci, non esistono metodi di supporto per aiutare i fumatori a gestire questo tipo di situazioni e di stimoli nel momento in cui si verificano“. La dottoressa Chloë Siegele-Brown, dell’Università di Cambridge, che ha realizzato l’applicazione, ha dichiarato: “Quit Sense è un’applicazione AI per smartphone che impara a conoscere i tempi, i luoghi e le cause scatenanti di precedenti eventi di fumo per decidere quando e quali messaggi mostrare agli utenti per aiutarli a gestire l’impulso a fumare in tempo reale“.

Lo studio

Il team di ricerca ha condotto uno studio randomizzato e controllato coinvolgendo 209 fumatori che sono stati reclutati tramite i social media. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un link al supporto online del NHS per smettere di fumare, ma solo la metà ha ricevuto in aggiunta l’app Quit Sense. Sei mesi dopo, ai partecipanti è stato chiesto di completare le misure di follow-up online e a coloro che hanno dichiarato di aver smesso di fumare è stato chiesto di inviare un campione di saliva per verificare la loro astinenza. Il Prof. Naughton ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che quando ai fumatori è stata offerta l’app Quit Sense, tre quarti l’hanno installata e coloro che hanno iniziato un tentativo di smettere con l’app l’hanno usata in media per circa un mese. “Abbiamo anche scoperto che un numero quattro volte maggiore di persone a cui è stata offerta l’app ha smesso di fumare sei mesi dopo rispetto a coloro a cui è stato offerto solo il supporto online del Servizio sanitario nazionale”. Il team di ricerca fa notare che una limitazione di questo studio su scala relativamente piccola è che meno della metà delle persone che hanno dichiarato di aver smesso di fumare hanno restituito un campione di saliva per verificare che avessero smesso di fumare. Inoltre, sono necessarie ulteriori ricerche per fornire una stima migliore dell’efficacia dell’applicazione. Il Ministro della Salute Neil O’Brien ha dichiarato: “La tecnologia e gli smartphone hanno un ruolo da svolgere per ridurre i tassi di fumo, ed è per questo che ho presentato i nostri piani per esplorare l’uso di codici QR negli inserti dei pacchetti di sigarette per portare le persone a un supporto per smettere di fumare”.