Windows 11, le pubblicità arrivano nel menù Start

Le pubblicità arrivano su Windows 11. Per il momento è solo un test, ma Microsoft ha detto che in futuro verranno mostrate a molti più utenti.

L’ultimo aggiornamento di Windows 11 rilasciato martedì ha corretto alcuni bug e diversi problemi di compatibilità, ma ha anche introdotto diverse novità. Alcune molto gradite, altre un po’ meno. E in quest’ultima categoria si inserisce a pieno titolo l’introduzione delle pubblicità sul Menù Start.

Per il momento si tratta ancora di un test. Un “piccolo” numero di utenti di Windows 11 vedrà ora “notifiche” che li incoraggiano a utilizzare altri prodotti Microsoft quando fanno clic sul menu Start di Windows. Senza grosse sorprese, la notizia non ha fatto piacere a tutti. Alcuni utenti di Windows stanno già protestando contro il cambiamento, poiché vedono questa modifica come un altro modo in cui Microsoft cerca di inserire più annunci pubblicitari a livello nativo nel suo sistema operativo.

Windows 11 ha introdotto dei banner simil-pubblicitari nel Menù Start: l’utente viene invitato a scoprire gli altri servizi di Microsoft.

Le promozioni non appaiono come annunci pubblicitari, ma piuttosto come una sorta di invito che chiede all’utente di, ad esempio, “fare il backup dei propri file”, aprendo OneDrive e invitando gli utenti a registrarsi per il servizio di backup cloud di Microsoft. Secondo Microsoft, le notifiche sono state distribuite solo a una piccola audience ma raggiungeranno “un pubblico più ampio nel corso dei prossimi mesi”.