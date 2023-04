Welcome To Derry: rivelato il periodo d’uscita della serie TV

Ecco quando arriverà su MAX la serie Welcome To Derry, il prequel dei due capitoli cinematografici su IT.

Gli appassionati di IT e di Stephen King possono avere da oggi un periodo di riferimento per orientarsi su quando vedere sullo schermo Welcome to Derry, la serie TV prequel sulla città di Pennywise che sarà realizzata grazie a HBO: l’uscita è prevista su MAX entro il 2024.

La produzione della serie è già iniziata, considerando che sono stati rivelati i primi nomi del cast. Nel telefilm ci saranno gli interpreti Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Chris Chalk. I co-showrunner del progetto saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, mentre Andy Muschietti dirigerà diversi episodi di Welcome to Derry.

C’è curiosità attorno al progetto, considerando che la serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà anche le origini di Pennywise. Bill Skarsgård ha fatto sapere di non essere stato contattato per vestire i panni di Pennywise, perciò sarà importante capire se ci sarà un suo sostituto.

Ricordiamo che i due lungometraggio su IT arrivati nelle sale cinematografiche sono stati distribuiti nel 2017 e nel 2019.