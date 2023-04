The Continental: teaser trailer della miniserie prequel di John Wick

Come sappiamo, l’universo di John Wick ha mire espansionistiche e, oltre allo spin-off al femminile “Ballerina” è in arrivo anche una serie tv, prequel, prevista su Peacock da settembre. Ecco dunque il primo teaser trailer del serial The Continental, ambientato nell’iconico hotel che ha un’importanza centrale nel mondo criminale dipinto nella serie. Nel serial abbiamo Colin Woodell nel ruolo protagonista del giovane Winston Scott (che nella serie cinematografica ha il volto di Ian McShane), ma anche Mel Gibson, Peter Greene e Nhung Kate. In Italia, nonostante Peacock sia ora visibile su Sky e NOW, dovrebbe arrivare tramite Prime Video.

I’m ready to check in. The Continental: From the World of #JohnWick coming September 2023, only on Peacock. pic.twitter.com/2VIGf8u9Kv — Peacock (@peacock) April 12, 2023

Si tratta di un esperimento gustoso, in cui chiaramente non vedremo il personaggio interpretato da Keanu Reeves – a meno di farlo vedere da bambino – né tantomeno il suo interprete, reduce dal recentissimo quarto capitolo uscito da poco nelle sale cinematografiche.

La sinossi:

Questa serie evento in tre parti esplora le origini dietro l’iconico hotel per assassini – al centro dell’universo della serie di John Wick – attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott in una demoniaca New York degli anni ’70, dove cercherà di prendere il controllo dell’iconico hotel che fa da ritrovo per i criminali più pericolosi del mondo.