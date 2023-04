Rick and Morty: The Anime – Ecco la prima immagine ed il periodo d’uscita

Ecco la prima immagine di Rick and Morty: The Anime, il progetto che arriverà prossimamente sulla piattaforma MAX.

Il franchise di Rick and Morty è pronto ad espandersi grazie ad un nuovo progetto, Rick and Morty: The Anime, una serie spin-off di cui è stata mostrata la prima immagine, e che arriverà entro quest’anno su MAX.

Ecco il post condiviso.

Same faces, different places. Rick and Morty: The Anime is coming this year to Max and @adultswim. #StreamOnMax pic.twitter.com/GLs6mgH4lB — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Secondo la caption di descrizione, Rick and Morty: The Anime mostrerà “le stesse facce in posti differenti”. In questa nuova serie animata sui due personaggi verrà declinato tutto in stile “anime”, appunto. L’obiettivo è offrire agli appassionati di Rick and Morty qualcosa di diverso rispetto a ciò che è stato visto fino ad ora.

Rick and Morty: The Anime sarà prodotto da Telecom Animation Film, lo studio che ha già lavorato ai cortometraggi “Rick and Morty vs. Genocider” e “Rick Meets God (Summer Meets Evil).” A lavorarci ci sarà anche Takeshi Sano, che ha anch’esso contribuito ai cortometraggi, e che, in questo caso, si occuperà di tutti e dieci gli episodi dello spin-off.

Rick and Morty: The Anime sarà un progetto al di fuori del canone narrativo della serie principali, ed avrà l’audio originale in giapponese.