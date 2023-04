Opera porta la sua VPN gratuita anche sull’app per iOS

Opera, il produttore noto per il suo browser con ad-blocker integrato, ha annunciato il rilascio di una versione aggiornata della sua app per iOS che include la sua VPN gratuita. In precedenza disponibile su Mac, Windows, Linux e Android, la versione iOS rende Opera il primo browser a offrire un servizio VPN gratuito su tutte le principali piattaforme informatiche, ha sottolineato l’azienda nel suo annuncio.

La VPN di Opera non richiede un abbonamento e l’azienda afferma di non raccogliere alcuna informazione personale o dati relativi alle abitudini di navigazione dell’utente o al loro indirizzo IP di origine. La società sostiene di generare ricavi attraverso altre fonti, tra cui la pubblicità, la tecnologia di licenza e il traffico di ricerca. Opera è stata venduta a un consorzio cinese nel 2016, il che potrebbe non fare piacere a tutti gli utenti. Ma tant’è: ad oggi non abbiamo notizia di comportamenti scarsamente trasparenti da parte di Opera.

L’app Opera per browser mobile mira a differenziarsi dalla concorrenza non solo grazie alla VPN, ma anche con tutta una serie di altre app e servizi direttamente integrati all’interno del browser. Tra le varie feature, ricordiamo ad esempio My Flow, che facilita la condivisione di file tra dispositivi diversi, oltre che il supporto alle criptovalute attraverso un wallet integrato a livello nativo. Opera include anche un ad blocker gratuito e attivabile ovunque con un semplice tap.