OnePlus ha rivoluzionato in gran segreto la sua Zen Mode

Tanto per iniziare, ora l'applicazione si chiama Zen Space ed ha un'icona completamente ridisegnata. Ma non è l'unica novità...

La Zen Mode è una delle feature più interessanti di OxygenOS, l’UI personalizzata dei telefoni OnePlus. Questa app consente di bloccare completamente il telefono per un determinato lasso di tempo, lasciando a disposizione dell’utente solo una manciata di applicazioni prestabilite, oltre che i servizi di emergenza. È un modo piacevole per “disintossicarsi” dai social network e dalla mania per le notifiche ed è sicuramente molto utile per gli studenti che hanno bisogno di isolarsi dal mondo per preparare gli esami senza distrazioni.

Recentemente OnePlus ha aggiornato in gran segreto la Zen Mode, introducendo alcune piccole novità. Tanto per iniziare, ora l’applicazione si chiama Zen Space ed ha un’icona completamente ridisegnata. La novità più importante, tuttavia, riguarda la funzionalità principale dell’app. In precedenza, la Zen Mode bloccava il telefono e rendeva la maggior parte delle funzioni inoperabili per la durata che avevi impostato. Potevi usare solo la fotocamera per scattare foto e fare e ricevere chiamate di emergenza.

Con l’aggiornamento, OnePlus ha introdotto due nuove modalità tra cui scegliere: Deep Zen e Light Zen. La prima è sostanzialmente identica alla vecchia Zen Mode, nel senso che attivandola vengono bloccate quasi tutte le funzioni del telefono. Light Zen, come potete intuire dal nome, propone un approccio meno radicale: questa modalità ti consente di selezionare una manciata di applicazioni che saranno disponibili anche dopo che il timer viene attivato.

Light Zen propone due preset di applicazioni: Work e Study. Come potete immaginare, la prima dà accesso ad alcuni strumenti di lavoro, mentre la seconda consente di aprire applicazioni per prendere appunti e poco altro.

Tra le altre cose, OnePlus ha anche introdotto alcuni nuovi temi e ora consente agli utenti di personalizzare la durata del timer in maniera più avanzata. Curiosamente, sembra che OnePlus non abbia pubblicizzato in alcun modo questo ricco pacchetto di novità.