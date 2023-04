Lancio del razzo ESA Juice su Giove – in diretta domani sul canale dell’Agenzia spaziale

ll lancio del razzo dell'ESA per la ricerca di vita aliena su Giove è stato ritardato per paura dei fulmini. Ora il veicolo in attesa sulla sua rampa di lancio

L’Agenzia spaziale europea si sta dirigendo verso Giove, con la speranza di trovare degli alieni. La missione, denominata Juice o Jupiter Icy Moons Explorer, effettuerà osservazioni sia del pianeta stesso che delle sue lune ghiacciate, Ganimede, Callisto ed Europa. Per farlo, utilizzerà una serie di apparecchiature che i ricercatori sperano possano consentire una visione senza precedenti di questi mondi. Questo, a sua volta, potrebbe fornire indicazioni sull’eventuale esistenza di vita altrove nel nostro sistema solare. Queste lune sono ritenute uno dei principali candidati alla vita aliena e potremmo finalmente avere una visione abbastanza buona da sapere se sono abitate anche se ci vorrà molto tempo prima di ricevere effettivamente delle informazioni. La sonda non arriverà su Giove prima del 2031 e inizieremo a ricevere informazioni l’anno successivo. La missione durerà quattro anni. Per adesso, il lancio ci sarà domani, venerdì 14 Aprile, alle 13.14 ora del Regno Unito e potrà essere seguita online sul canale YouTube dell’ESA. Di seguito, una copertura completa di tutti gli ultimi aggiornamenti.

Gli ingegneri si sono confrontati con tutti i team responsabili delle diverse parti del lancio e tutti hanno dato il via libera. Ora il veicolo spaziale è in attesa sulla sua rampa di lancio, nella Guyana francese. In realtà il lancio era previsto per oggi ma non sarà effettuato in data odierna perché il rischio di fulmini ha fatto sì che gli ingegneri temessero per la sicurezza del razzo. “Non è quello che speravamo”, afferma il direttore dell’ESA Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, che ha twittato: “Non è quello che speravamo, ma questo fa parte del gioco. “Speriamo che domani il cielo sia più limpido”.