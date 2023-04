La Cina vuole iniziare a usare il suolo lunare per costruirvi una base con equipaggio

Più di 100 scienziati, ricercatori e imprenditori spaziali cinesi si sono recentemente incontrati in una conferenza nella città centrale cinese di Wuhan per discutere i modi per costruire infrastrutture sulla luna, come hanno riferito i media locali. Secondo il Changjiang Daily, Ding Lieyun, esperto dell’Accademia cinese di ingegneria, ha dichiarato che un team sta progettando un robot chiamato “Chinese Super Masons” per costruire mattoni con il suolo lunare. “La costruzione di un habitat sulla Luna è necessaria per le esplorazioni lunari a lungo termine e sarà certamente realizzata in futuro”, ha detto Ding, pur riconoscendo la difficoltà di realizzarla a breve termine, secondo il rapporto. Il robot incaricato di realizzare il “mattone di suolo lunare” sarà lanciato durante la missione cinese Chang’e-8 intorno al 2028, ha detto Ding, aggiungendo che il Paese punta a recuperare il primo campione di suolo al mondo dal lato più lontano della Luna in una missione intorno al 2025. In precedenza, la Cina ha recuperato campioni di suolo dal lato vicino della Luna con la missione Chang’e-5 nel 2020, come hanno riferito i media statali. Il Paese ha dichiarato la volontà di far rimanere i suoi astronauti sulla Luna per lunghi periodi una volta creata una stazione di ricerca lunare. Ding e decine di esperti hanno partecipato alla Conferenza sulla costruzione extraterrestre tenutasi presso la Huazhong University of Science and Technology di Wuhan lo scorso fine settimana. La discussione ha riguardato un’ampia gamma di argomenti, tra cui i piani per la costruzione di infrastrutture di base sulla Luna, l’uso di robot e i modi per simulare l’ambiente lunare sulla Terra.