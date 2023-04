Jamie Foxx è in ospedale per delle complicazioni, il messaggio della figlia

Dopo il grave infortunio che ha colpito Jeremy Renner, un altro popolare attore è stato ricoverato improvvisamente a causa di complicazioni: stiamo parlando di Jamie Foxx. In questo caso, però, sembra che la situazione sia decisamente migliore rispetto ai problemi avuti da Renner. A parlare è stata la figlia dello stesso Jamie Foxx.

Ecco il suo messaggio:

Vogliamo farvi sapere che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto delle complicazioni del suo stato di salute ieri ed è stato ricoverato. Per fortuna, il fatto di essere intervenuti in maniera rapida, e le buone cure ricevute, lo hanno messo rapidamente sulla fase del recupero. Sappiamo quanto sia apprezzato come personaggio, e quanto possano essere utili le vostre preghiere. Chiediamo privacy durante questo periodo. Con tutto il nostro affetto, la famiglia Foxx.