Google TV: negli USA arrivano 800 canali gratuiti con le pubblicità

Negli Stati Uniti, Google TV sta diventando sempre più simile alla TV via cavo. Oggi l’azienda ha annunciato l’imminente arrivo di oltre 800 canali gratuiti supportati dalla pubblicità. In gergo questo genere di canali si chiamano FAST, che è un acronimo di Free Ad-Supported Streaming Television. La notizia arriva diversi mesi dopo che l’azienda aveva annunciato di aver aperto una negoziazione con alcuni media per aggiungere contenuti simili a YouTube.

Trai canali FAST introdotti negli USA, troviamo Tubi, Plex e Haystack News. Google ha detto di star lavorando all’introduzione di alcuni nuovi canali incorporati all’interno di Google TV, che l’utente potrà guardare senza la necessità di scaricare applicazioni a parte. Molto presto Google TV raggrupperà oltre 800 canali gratuiti.

FAST è il termine dell’industria per il “contenuto di streaming lineare supportato da pubblicità”, il che significa che viene trasmesso in determinati orari come la televisione tradizionale. Già adottati da concorrenti come Roku, i canali FAST trasformano lo streaming in un’esperienza simile allo zapping televisivo dei vecchi tempi.

Google afferma che i contenuti includeranno programmi come Westworld (che Warner Bros. Discovery ha rimosso da HBO Max), Law & Order: SVU e The Walking Dead. Ci sono anche i telegiornali e gli approfondimenti dei media come NBC, ABC, CBS e Fox. La piattaforma offre anche programmi internazionali in oltre 10 lingue, tra cui spagnolo, giapponese e hindi. Gli utenti potranno navigare tra i programmi di tutti i canali usando una Guida TV integrata.