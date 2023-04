Google Maps ora può essere usato anche nei parchi nazionali: si inizia negli USA

Google ha introdotto nuove funzionalità sull’app Maps per facilitare la navigazione all’interno dei parchi nazionali americani. Il colosso tecnologico ha dichiarato che, grazie al nuovo update, gli utenti potranno trovare le informazioni di cui hanno bisogno in maniera molto più semplice.

Con questa nuova funzionalità, quando si cerca un percorso, Google Maps evidenzierà l’intero itinerario sulla mappa. L’azienda ha dichiarato che questa funzione serve a facilitare l’identificazione del punto di partenza e di arrivo di un percorso e a mostrare l’aspetto del tragitto. Sarà anche possibile vedere le recensioni e le foto dei diversi punti d’interesse. L’applicazione mostrerà dettagli utili prodotti dalla community di Maps, come il tipo di sentiero, il livello di difficoltà e se è più adatto per la corsa, la passeggiata o il ciclismo.

Inoltre, Google Maps faciliterà l’individuazione dei luoghi più popolari all’interno di un parco, come le attrazioni, i campeggi, i centri visitatori e via dicendo. Se si sta pianificando una visita a un parco nazionale, si può cercare il parco e vedere le foto dei principali punti di interesse dalla community di Maps. Toccare le foto per ottenere informazioni aggiuntive, come video e recensioni.

“Tutte queste funzionalità arriveranno in tutti i parchi nazionali degli Stati Uniti questo aprile, e saranno implementate nei parchi di tutto il mondo nei prossimi mesi”, ha scritto l’azienda in un post sul blog. “Che tu stia stilando la lista delle attrazioni da vedere o stia cercando il miglior sentiero per la corsa, Google Maps ha tutte le informazioni di cui hai bisogno in un unico posto, così da poter risparmiare tempo nella pianificazione e dedicarti all’esplorazione”.