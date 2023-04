The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il trailer finale del capolavoro annunciato di Nintendo arriva domani

Uno speciale di appena tre minuti è stato annunciato da Nintendo per domani, atto a mostrare il trailer finale dell'attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kin

A un mese esatto dal lancio – previsto per il 12 maggio – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna a farsi vedere col suo final trailer, preannunciato oggi sui social Nintendo: durerà tre minuti, ma non sono stati rivelati altre specifiche per ora.

Non perderti l'ultimo trailer prima dell'uscita di The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. Il trailer sarà trasmesso il 13 aprile alle 16:00 in diretta sul nostro canale YouTube e durerà circa tre minuti. ► https://t.co/8GnB56rwCe pic.twitter.com/Yj8cxekgrs — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 12, 2023

Essendo il trailer finale, si occuperà di tirare le somme e mostrare qualcosa di effettivamente inedito, magari qualche dettaglio sulla (ancora misteriosa) trama… staremo a vedere: lo scorso direct si è dilungato fin troppo sulle velleità sandbox del sequel ma non era proprio ciò che i fan attendevano di vedere… L’appuntamento è sui canali Youtube ufficiali di Nintendo: anche su quello italiano, naturalmente, con la versione localizzata della presentazione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch sarà un epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli: sarò il giocatore a decidere quale cammino seguire, mentre esplora le sconfinate distese di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Riuscirà a padroneggiare tutta la potenza delle nuove abilità di Link per respingere le sinistre forze che minacciano il regno?

Il gioco è pre-ordinabile anche su My Nintendo Store, per ricevere come bonus inclusi nell’acquisto la Moneta da Collezione e l’Etichetta per Bagagli (gli articoli bonus saranno disponibili fino a esaurimento scorte).

Vi ricordiamo che l’amiibo di Link (versione “Tears of the Kingdom”) sarà disponibile in concomitanza con il gioco, dal 12 maggio. Utilizzandolo, potrete ricevere armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela di Link. Gli amiibo della serie The Legend of Zelda permetteranno di ottenere armi e materiali utili o un tessuto per la paravela ispirato all’amiibo specifico usato.

Leggi anche: