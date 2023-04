Taz: Quest For Burger – Il trailer del film animato sul diavolo della Tazmania

Ecco il trailer di Taz: Quest For Burger, il film animato sul diavolo della Tazmania in uscita a giugno on demand e Home Video.

I Looney Tunes stanno tornando, ed in particolare il Diavolo della Tazmania sarà il protagonista i un film animato dal titolo Taz: Quest For Burger di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

La storia racconterà di un ratto Bandicoot che va alla ricerca del mitico Diavolo della Tazmania per affrontare un ladro di cibo che sta mettendo in crisi il suo territorio. Quinn e Taz inizieranno un percorso insieme di condivisione e di salvezza della comunità della Tazmania.

La voce originale di Taz è di Steve Blum, mentre Hadley Gannaway fa Quinn, Eric Bauza è Sid, Ian James Corbett fa il padre, Ely Henry è Aristotle, Kevin Michael Richardson doppia Butch/Emo, Jon Luke Thomas fa Ned/Sam, James Urbaniak è la voce di Rocky e Kari Wahlgren fa Melanie/Koala.

Taz: Quest for Burger è diretto da Ryan Kramer, per una sceneggiatura di by Bryan Condon e Jack Donaldson. I produttori sono Mark Marek per Warner Bros. Animation, e Sam Register. Il lungometraggio animato sarà disponibile on demand dal 6 giugno, mentre il 20 giugno arriverà in Home Video.