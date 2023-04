PlayStation Store, nuovi Sconti di Primavera: tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta

Arriva su PlayStation Store la seconda mandata delle Offerte di Primavera, che includono tantissimi giochi PS4 e PS5 in promozione. Gli sconti arrivano fino al 75% ed includono una nuova selezione di titoli che va da The Last of Us Parte II passando per Ghost of Tsushima Director’s Cut arrivando a Ratchet & Clank Rift Apart e The Callisto Protocol. Ecco una selezione delle offerte migliori:

NBA2K23 per PS4 a 17,39 euro

The Last of Us Parte 1 per PS5 a 59,99 euro

Horizon Forbidden West a 49.59 euro

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 24,99 euro

Gotham Knights Deluxe Edition a 37,99 euro

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 47,99 euro

Ratchet & Clank Rift Apart a 39,99 euro

Gotham Knights a 29.99 euro

Stray a 23,99 euro

GTA V per PS5 a 19.99 euro

Need For Speed Unbound a 39,99 euro

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a 23,99 euro

The Callisto Protocol a 41,99 euro.

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition a 29,69 euro

A Plague Tale Requiem a 38,99 euro

SIFU a 23,99 euro

No Man’s Sky a 24,99

The Last of Us Parte II a 9,99 euro

Mortal Kombat 11 a 12,49 euro

Ghost of Tsushima Director’s Cut a 39,99 euro

Battlefield 2042 Ultimate Edition a 53,99 euro

The Quarry per PS4 a 34,99 euro

FIFA 23 per PS4 a 20,99 euro

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei titoli attualmente disponibili in sconto. Trovate la lista completa a questo indirizzo. La promozione sarà valida fino al 27 aprile 2023.