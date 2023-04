Nintendo Live 2023, annunciato un nuovo evento con giochi, tornei e tanto altro ancora

Tramite Twitter, Nintendo ha annunciato l’arrivo del Nintendo Live 2023, un nuovo evento in presenza che si terrà a Seattle a settembre di quest’anno, dove saranno presenti giochi, performance dal vivo, sessioni fotografiche e tornei.

Condividi l’emozione di giocare insieme, goderti spettacoli dal vivo e molto altro in un’area tematica su larga scala. Che tu e la tua famiglia siate nuovi ai giochi, ai personaggi e ai mondi di Nintendo o che siate fan di lunga data, tutti sono invitati a divertirsi!” si legge nella descrizione condivisa sul sito ufficiale dell’evento.

Announcing #NintendoLive 2023, an in-person event for fans of all ages that will take place in Seattle this September! Experience Nintendo Switch gameplay, live stage performances, tournaments, photo ops, and more. Stay tuned for more details: https://t.co/0uePw3LHqS pic.twitter.com/3nqalGUTa0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 11, 2023

Il programma del Nintendo Live 2023 prevede tutta una serie di spettacoli dal vivo, tornei, stand a tema e tante postazioni per provare i principali giochi del comparto titoli di Nintendo Switch. L’evento dunque è pensato per celebrare principalmente la community Nintendo con tutta una serie di attività per giocatori di tutte le età.

Non sappiamo nello specifico quali saranno i contenuti degli spettacoli previsti per l’evento, ma è improbabile che saltino fuori annunci data la natura della manifestazione. In ogni caso, non possiamo escludere la presenza di qualche sorpresa.

Al momento non è stato diffuso il programma completo dell’evento, ma Nintendo ha promesso che rilascerà presto nuove informazioni. Se volete avere maggiori informazioni sull’evento, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del Nintendo Live 2023.