Nightmare – Nuovo Incubo: il trailer del fan film sequel

Ecco il trailer di Dylan’s New Nightmare, il fan film sequel di Nightmare - Nuovo Incubo con il protagonista originale.

Online è stato pubblicato il trailer di Dylan’s New Nightmare, il fan film che fa da sequel a Nightmare – Nuovo Incubo. E per l’occasione la star del trailer è proprio il protagonista del lungometraggio del 1994, l’attore Miko Hughes, che torna a vestire i panni di Dylan Porter.

Ecco il trailer di Dylan’s New Nightmare.

Nel filmato vediamo Dylan, ormai cresciuto, che va in terapia, e durante una seduta parla di un incubo che lo perseguita. Chiaramente dietro a questo sogno inquieto ci sono ancora una volta la mano e gli artigli di Freddy Krueger.

Dylan’s New Nightmare è stato un progetto rimandato di circa tre anni a causa della pandemia. In questo filmato possiamo vedere il Freddy Krueger interpretato da Dave McRae, con il trucco ad opera di Nora Hewitt che si rifà proprio a Nightmare – Nuovo Incubo. Nel progetto sono presenti anche Ron Sloan e Cindy Kania come guest star.

Attualmente si può contribuire alla campagna di crowdfunding per la post-produzione del film attraverso questo link di Indiegogo Dylan’s New Nightmare – Finishing Funds Campaign.