Musk: il lancio del razzo SpaceX Starship slitta a fine aprile

SpaceX prevede che Starship sia un sistema di trasporto completamente riutilizzabile per trasportare astronauti e merci in orbita terrestre, sulla Luna, su Marte e oltre. Il razzo dovrebbe decollare dagli impianti Starbase di SpaceX a Boca Chica, nel Texas meridionale, per il primo lancio del sistema di razzi Starship, completamente impilato e alto 120 metri. Per “completamente impilato” si intende che tutte le sue parti sono assemblate, con lo stadio superiore che si trova in cima al velivolo. “Il lancio dello Starship tende ad avvicinarsi alla fine della terza settimana di aprile”, ha scritto Musk su Twitter un giorno dopo aver dichiarato che era pronto per il lancio e “in attesa dell’approvazione normativa”. Secondo Reuters, un avviso di pianificazione pubblicato dalla Federal Aviation Administration (FAA) il 4 aprile indicava che la data principale prevista per il lancio era lunedì 10 Aprile, ma elencava date di riserva come martedì e mercoledì della stessa settimana.

Lunedì 10, invece, la FAA ha emesso un avviso secondo il quale il lancio sarebbe potuto avrebbe preso luogo il 17 aprile. Una cosa certa è che SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla FAA per quello che dovrebbe essere il suo primo test di volo orbitale da Boca Chica. Rimane un ostacolo fondamentale: il completamento dell’esame federale di conformità ambientale.