La Cina registra il primo decesso umano per influenza aviaria H3N8

Anche se il virus dell’aviaria (orthomyxovirus) è tra i virus aviari più diffusi sia in uccelli selvatici che nel pollame, per i quali comunque provoca sintomi lievi e che non sembra diffondersi tra le persone, la donna di 56 anni della provincia meridionale del Guangdong è la terza persona nota ad essere stata infettata dalla variante H3N8 dell’influenza aviaria, come ha dichiarato l’OMS in un comunicato diffuso martedì. Tutti i casi si sono verificati in Cina e i primi due sono stati segnalati l’anno scorso. Il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie del Guangdong ha segnalato la terza infezione alla fine del mese scorso, ma non ha fornito dettagli sul decesso della donna. Secondo l’OMS, la paziente aveva diverse patologie di base e una storia di esposizione a pollame vivo. Infezioni sporadiche in persone affette da influenza aviaria sono comuni in Cina, dove i virus dell’influenza aviaria circolano costantemente in enormi popolazioni di pollame e uccelli selvatici. Secondo l’OMS, i campioni raccolti da un mercato di prodotti alimentari visitato dalla donna prima di ammalarsi sono risultati positivi all’influenza A(H3), suggerendo che questa potrebbe essere stata la fonte dell’infezione. Sebbene sia rara nelle persone, l’H3N8 è comune negli uccelli e ha infettato anche altri mammiferi.

L’OMS ha dichiarato che non sono stati riscontrati altri casi tra i contatti stretti della donna infetta.

“Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che questo virus non abbia la capacità di diffondersi facilmente da persona a persona e quindi il rischio di diffusione tra gli esseri umani a livello nazionale, regionale e internazionale è considerato basso”, ha dichiarato l’OMS. Il monitoraggio di tutti i virus dell’influenza aviaria è considerato importante per la loro capacità di evolversi e causare una pandemia.