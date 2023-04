Il governo americano ha bisogno del tuo aiuto per regolamentare le IA

La Casa Bianca ha chiesto aiuto agli americani per regolamentare le intelligenze artificiali e, più nello specifico, i LLM come GPT. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) sta chiedendo il parere del pubblico americano per determinare le possibili regole che governeranno il settore delle IA, in maniera da renderle più “responsabili e meno pericolose”.

Il sondaggio, aperto a tutti, idealmente dovrebbe aiutare l’amministrazione Biden a determinare il perimetro normativo che farà sì che le IA possano “prosperare senza causare danni”. La NTIA suggerisce di fornire commenti su aree come incentivi per una AI affidabile, metodi di test di sicurezza e la quantità di accesso ai dati necessari per valutare i sistemi. Tra le varie domane, la NTIA chiede anche se l’applicazione delle IA dovrebbe essere limitata o esclusa in alcuni settori specifici e particolarmente delicati, come la sanità.

Gli americani hanno tempo fino al 10 giugno per rispondere all’appello dell’NTIA. Con una nota, l’agenzia ha descritto la necessità di regolamentare l’IA come “urgente e potenzialmente vitale”, citando il “numero crescente di incidenti” causati dalle IA. Recentemente ChatGPT, che già in passato era stato accusato di aver diffuso alcune bufale, ha diffamato un noto sindaco australiano — che ha risposto con una diffida.

L’amministrazione Biden non ha assunto una posizione definitiva sui rischi associati all’AI. Il presidente Biden ha discusso dell’argomento con i suoi consiglieri la settimana scorsa, ma ha detto che era troppo presto per affermare che queste tecnologie possano essere pericolose.