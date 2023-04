Il Gladiatore 2: Russell Crowe si è definito “invidioso” del progetto

Ecco le parole di Russell Crowe su Il Gladiatore 2, progetto in cui non è incluso, e del quale si definisce "leggermente invidioso".

12—Apr—2023 / 11:53 AM

Russell Crowe ha concesso delle nuove dichiarazioni sulla lavorazione del film Il Gladiatore 2, lungometraggio in cui non è inclusa la sua presenza, e per cui l’interprete si è definito “leggermente invidioso”.

Ecco le sue parole:

L’unica cosa che mi sento di dire su questo progetto è che avverto una leggera invidia. E questo perché quando ho lavorato sul Gladiatore ero più giovane, e si è trattata di una grandissima esperienza nella mia vita. Posso dire che è stato qualcosa che mi ha cambiato totalmente. Ha cambiato il modo in cui le persone mi hanno visto da quel momento in avanti, e cosa io abbia fatto successivamente per vivere. E sono contento di aver partecipato a molti grandi progetti, ma questo film ha qualcosa di veramente speciale.

E poi ha continuato: