Gli Stati Uniti tagliano i sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva

Gli Stati Uniti sono diventati la prima grande nazione a ratificare un accordo per tagliare i sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva, ha dichiarato mercoledì il capo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio-The World Trade Organization (WTO). L’accordo, denominato “AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES“, per entrare in vigore ha bisogno della firma di due terzi dei membri e finora solo una manciata di Paesi più piccoli lo ha accettato. Gli Stati Uniti lo hanno ratificato martedì, ha scritto su Twitter il Direttore generale dell’OMC Ngozi Okonjo-Iweala.

“Spero che altri seguano l’esempio. Facciamo in modo che si concluda entro la MC13!“, ha detto Okonjo-Iweala, riferendosi alla prossima grande conferenza dell’organo di controllo del commercio che si terrà nel 2024, in cui verranno discusse le parti in sospeso dell’accordo. “Siamo orgogliosi di essere tra i primi membri dell’OMC ad accettare questo accordo, che è il primo accordo commerciale multilaterale con la sostenibilità ambientale al centro”, ha dichiarato la rappresentante del commercio statunitense Katherine Tai in un comunicato inviato via e-mail. Secondo uno studio del 2019 pubblicato su Marine Policy, le sovvenzioni globali ammontano a 35,4 miliardi di dollari. I primi cinque sovvenzionatori sono la Cina, l’UE, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone, anche se non tutti sono considerati “dannosi” e rientrano nell’ambito dell’accordo OMC.