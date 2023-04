Freud’s Last Session: la prima immagine del film con Anthony Hopkins

Anthony Hopkins veste i panni di Sigmund Freud nel film Freud’s Last Session, di cui da poco è stata condivisa un’immagine. Le riprese del lungometraggio sono arrivate alle battute finali, e si stanno svolgendo attualmente in Irlanda.

Freud’s Last Session è ambientato alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e racconta dell’incontro tra Freud e lo scrittore e accademico C.S. Lewis, in una giornata in cui i due si ritrovano a parlare di tematiche esistenziali e di Dio. Nel lungometraggio viene esplorata anche la relazione tra Freud e la figlia Anna, interpretata da Liv Lisa Fries (Babylon Berlin, Hilde With Love).

Freud’s Last Session è diretto da Matthew Brown (The Man Who Knew Infinity) con la sceneggiatura di Mark St. Germain (The God Committee) e con le revisioni dello stesso Brown, basate su un’opera teatrale che porta lo stesso nome del film.

Altri membri del cast sono Jodi Balfour (The Crown, For All Mankind), Stephen Campbell Moore (The History Boys, Masters of the Air), Jeremy Northam (The Crown, Gosford Park) e Orla Brady (Star Trek: Picard, Rose Plays Julie).

La produzione è affidata ad Alan Greisman (The Bucket List), Rick Nicita (Hacksaw Ridge), Meg Thomson (Racing Hearts), Brown, Hannah Leader (Blinded by the Light), e Robert Stillman.