Apple punta 200 milioni di dollari sulle tecnologie per rimuovere la CO2 dall’atmosfera

Martedì Apple ha annunciato di aver raddoppiato il proprio impegno finanziario in un fondo creato due anni fa per investire in progetti per catturare e rimuovere la CO2 dall’atmosfera. Il produttore di iPhone ha dichiarato di voler investire fino a 200 milioni di dollari nel suo fondo chimato Restore. È stato creato nel 2021 con un impegno iniziale di 200 milioni di dollari.

L’investimento aggiuntivo dovrebbe aiutare il fondo a lanciare nuovi progetti e raddoppiare l’obiettivo precedentemente dichiarato di rimuovere circa 1 milione di tonnellate di anidride carbonica all’anno, ha dichiarato l’azienda.

Apple ha annunciato di voler diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio in tutta la sua catena di approvvigionamento e nel ciclo di vita di ogni prodotto entro il 2030.

Il fondo, lanciato assieme a Goldman Sachs e alla no-profit Conservation International, ha investito in proprietà forestali in Brasile e Paraguay negli ultimi due anni. Il fondo sarà gestito da Climate Asset Management, una joint venture di HSBC Asset Management e Pollination, ha aggiunto Apple.

“Il fondo Restore è un approccio di investimento innovativo che genera benefici reali e misurabili per il pianeta, mirando anche a generare un rendimento finanziario”, ha dichiarato Lisa Jackson, vice presidente di Apple per l’Ambiente, la Politica e le Iniziative Sociali.