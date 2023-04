5 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini COVID

L’investimento, denominato “Project NextGen” e annunciato per la prima volta dai funzionari della Casa Bianca e dell’HHS (Health and Human Services) in un’intervista al Washington Post, mira a fornire una migliore protezione dai coronavirus, tra cui quello che causa il COVID-19. “Sebbene i nostri vaccini siano ancora molto efficaci nel prevenire malattie gravi e decessi, sono meno capaci di ridurre le infezioni e la trasmissione nel tempo“, ha dichiarato il portavoce dell’HHS. “Le nuove varianti e la perdita di immunità nel tempo potrebbero continuare a sfidare i nostri sistemi sanitari nei prossimi anni”. L’amministrazione del presidente Joe Biden spenderà un minimo di 5 miliardi di dollari in collaborazioni con il settore privato, un approccio simile a quello del progetto “Operation Warp Speed” sotto l’ex presidente Donald Trump che ha accelerato lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini nel 2020. “Il Progetto NextGen accelererà e semplificherà il rapido sviluppo della prossima generazione di vaccini e trattamenti attraverso collaborazioni pubblico-private”, ha dichiarato il funzionario dell’amministrazione. “L’infusione di un investimento di 5 miliardi di dollari, aiuterà a catalizzare il progresso scientifico in aree che hanno grandi benefici per la salute pubblica degli americani, con l’obiettivo di sviluppare strumenti sicuri ed efficaci”.

Il progetto, che avrà sede presso l’HHS, si coordinerà con il governo e con il settore privato per far progredire una linea di nuovi vaccini e trattamenti, ha dichiarato il portavoce dell’HHS. Il progetto coprirà tutte le fasi di sviluppo, dalla ricerca di laboratorio agli studi clinici, fino alla consegna. Si concentrerà sulla creazione di anticorpi monoclonali di lunga durata resistenti alle nuove varianti di COVID-19 e di vaccini più ampi in grado di proteggere da diversi coronavirus. Il progetto cerca anche di accelerare lo sviluppo di vaccini che producano un’immunità mucosa e possano essere somministrati attraverso il naso, nella speranza che possano ridurre drasticamente i tassi di infezione e trasmissione.