Una nuova specie di lumaca

Le chiocciole hanno una “casa” sul dorso, ma è troppo piccola per viverci. Tuttavia, offre una sorta di protezione, pur non ostacolando il fisico vermiforme dell’animale. Per ragioni sconosciute, sull’isola del Borneo, che è condivisa dai paesi del Brunei, della Malesia e dell’Indonesia, la maggior parte delle lumache sono “semi-lumache”. Il genere Microparmarion comprende circa 10 specie di lumache, la maggior parte delle quali si trova nelle foreste più fresche delle montagne. Così, quando i cittadini scienziati hanno scoperto un Microparmarion nella calda foresta di pianura dell’Ulu Temburong National Park, nel Brunei, come parte della loro spedizione, sono rimasti sorpresi.

Negli ultimi anni, l’agenzia di viaggi scientifici Taxon Expeditions, in collaborazione con l’Universiti Brunei Darussalam (UBD), ha organizzato viaggi alla scoperta della biodiversità per scienziati, studenti e profani in questa foresta. Durante il primo viaggio, nel 2018, durante una passeggiata notturna, il partecipante Simon Berenyi, che gestisce un’azienda di disinfestazione etica nel Regno Unito, si è avvicinato a una foglia morta sospesa sul sentiero. Tutti – gli altri partecipanti, persino l’esperto di lumache – si erano abbassati e passati sotto questa foglia morta senza degnarla di uno sguardo. Ma qualcosa sulla sua superficie attirò l’attenzione di Simon. “Ehi, è una lumaca?”, esclamò, e raccolse un mollusco viscido e ben mimetizzato. All’epoca, gli zoologi dell’équipe sospettavano già che si trattasse di una nuova specie: nulla di simile era mai stato trovato in questo angolo dell’isola. Ma quell’unico esemplare non fu sufficiente per pubblicare la sua descrizione come nuova specie. Nel corso degli anni, le successive spedizioni nella stessa area hanno portato alla luce diversi altri esemplari della stessa specie, confermando che si trattava davvero di una specie mai vista prima.

Durante la spedizione del 2022, un team composto dagli studenti dell’UBD Nurilya Ezzwan e Izzah Hamdani e dal citizen scientist Harrison Wu della Virginia, USA, ha completato la descrizione. Utilizzando il laboratorio portatile che Taxon Expeditions porta sempre con sé, il team ha studiato il guscio, gli organi riproduttivi e il DNA degli animali e ha preparato un documento per il Biodiversity Data Journal, pubblicato questa settimana. Come di consueto nei viaggi Taxon Expedition, l’ultima sera il team ha votato il nome scientifico della nuova specie. Con una maggioranza schiacciante, “snug” è stato chiamato così in onore di Md Salleh Abdullah Bat, il supervisore del centro sul campo, che sarebbe andato in pensione poche settimane dopo la partenza del team. Lo stesso Salleh concorda sul fatto che si tratta di un regalo d’addio molto appropriato.