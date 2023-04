Tron: Identity, tre brani dalla colonna sonora del videogioco Disney in uscita oggi

Il terzo lungometraggio ambientato nel mondo di Tron è ancora appeso a un filo, ma il franchise regala ancora colpi di coda come il videogioco di Bithell Games (pluripremiato team di Thomas Was Alone e Subsurface Circular) in uscita oggi, Tron: Identity, disponibile su Nintendo Switch e PC (tramite piattaforma Steam). Disney Music VEVO ha appena pubblicato tre video musicali dalla colonna sonora del gioco: “A Really Big Door”, “First Impression” e “Back on the Grid”, composti da Dan Le Sac. Ve li proponiamo insieme all’ultimo trailer del gioco.

In una nuova Rete che è stata abbandonata a se stessa, dimenticata dal suo creatore e sviluppatasi senza l’intervento dei Creativi, è stato commesso un crimine senza precedenti, e il Deposito rappresenta il centro di questa società. In seguito a un’irruzione, il futuro di questa Rete è in pericolo: qualcosa di importante è stato rubato. Entrate in questa nuova Rete e stringete alleanze, in questa visual novel a scelte multiple, risolvendo enigmi e arrivando alla verità tramite i dischi d’identità. Prendete decisioni critiche e determinate il corso delle vostre azioni in un mondo dimenticato dal suo creatore.

Tron: Identity è una visual novel d’avventura in cui vestirete i panni di Query, un programma investigativo incaricato di risolvere un mistero: scoprire cosa è stato rubato e da chi. Trovandovi in un mondo costruito su fondamenta instabili e colmo di informazioni tenute segrete, starà a voi interrogare i sospettati e indagare su ciò che vi circonda, per ricostruire la verità. Le decisioni che prenderete influenzeranno attivamente la storia, che comprende una moltitudine di possibili esiti, buoni e cattivi: tutto dipenderà dalla scelta delle vostre parole. Interagirete con una serie di personaggi intriganti e potrete scegliere se opporvi o allearvi a loro, o perfino dissolverli. In qualunque modo decidiate di affrontarli, durante la ricerca della verità dovrete recuperarne le memorie perdute attraverso la deframmentazione dei loro dischi d’identità.

