Tron 3: Jared Leto sarà il protagonista, Joachim Rønning alla regia

Arrivano novità sulla produzione di Tron 3, con Jared Leto confermato come protagonista e Joachim Rønning alla regia.

20—Gen—2023 / 8:51 AM

Dopo anni in cui non si è mosso praticamente nulla sul fronte di Tron 3, da poco sono arrivate delle notizie sulla produzione del progetto: Jared Leto è stato confermato come protagonista, mentre Joachim Rønning ne curerà la regia. Il titolo del film sarà Tron: Ares.

La notizia è stata data in esclusiva da Deadline, che ha anche aggiunto che Jesse Wigutow si occuperà della sceneggiatura, mentre i produttori saranno Sean Bailey, Sam Dickerman, Justin Springer (Tron: Legacy), Emma Ludbrook, Jeffrey Silvern e lo stesso Jared Leto.

Joachim Rønning ha già collaborato con la Disney curando la regia di progetti come Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar e Maleficent – Signora del male. Mentre Jared Leto sarà anche tra i protagonisti di Haunted Mansion.

Ricordiamo che il terzo capitolo di Tron è un progetto in discussione già dal 2017, a cui ora sembra si stia trovando una quadra. L’anno scorso Jared Leto aveva dichiarato sull’evoluzione della produzione di Tron 3:

Sono un grande fan di Tron, e ci stiamo lavorando tanto assieme ad i nostri partner di Disney. Abbiamo un incredibile gruppo di persone creative a fianco. Siamo vicini allo sviluppo del progetto, e chissà, qualcosa potrebbe venire fuori presto.

Anche il titolo Tron: Ares era già trapelato online, ed a riguardo, sempre lo stesso Leto aveva detto:

Sono elettrizzato ed orgoglioso di dire che ‘sì’, sarò protagonista in Tron. Lavoreremo con tanto impegno per creare un qualcosa che speriamo vi possa piacere. Abbiamo delle idee davvero particolari. Ci vediamo nella rete.

L’ultimo film su Tron è intitolato Tron: Legacy, edè stato distribuito nel 2010. Ma tutto è iniziato con il cult del 1982. Tron fu prodotto dalla Disney ed ebbe alla regia Steven Lisberger. Tra i protagonisti del film ci sono Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan. Il lungometraggio ebbe anche due candidature agli Oscar, per il miglior design di costumi e per il miglior montaggio sonoro. Ecco il trailer.

La storia di Tron mette al centro un giovane sviluppatore di software per videogiochi, in contrasto con una potente società informatica. Grazie all’aiuto di due dipendenti della Encom, Kevin riesce ad inserirsi all’interno del software dell’azienda, per cercare di provare di essere lui il creatore di alcuni videogiochi della Encom.

In un’epoca in cui si era ai primordi dell’utilizzo dei computer e dei videogiochi, Tron riuscì a mostrare il potenziale dei sistemi virtuali. Per creare le ambientazioni virtuali del film fu utilizzata la tecnica del wireframe. All’animazione parteciparono anche un giovanissimo Tim Burton ed il fumettista Moebius.

I film su Tron sono disponibili su Disney+.