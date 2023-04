The Continental: ecco il poster della serie tratta da John Wick

Ecco il primo poster su The Continental, la serie spin-off della saga di John Wick, in uscita quest'anno.

Online è stato pubblicato il poster della serie TV tratta dall’universo narrativo di John Wick: stiamo parlando di The Continental. Negli Stati Uniti il progetto arriverà sulla piattaforma Peacock, mentre in Italia verrà distribuito attraverso Prime Video.

Ecco l’immagine del poster di The Continental, con l’intrigante caption che recita: “Preparatevi per il check-in”.

Al centro della storia di The Continental c’è un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell (mentre nei film la parte è di Ian McShane). Nello show verranno seguite le vicende di Winston nella New York degli anni Settanta, in un periodo in cui dovrà mettersi a confronto con i demoni del passato, e dove cercherà di prendere il controllo dell’iconico hotel che fa da ritrovo per i criminali più pericolosi del mondo.

Considerando che le vicende di The Continental sono ambientate in un periodo piuttosto lontana rispetto alla fase temporale della saga di John Wick, sarà praticamente impossibile poter vedere nel telefilm il personaggio protagonista interpretato da Keanu Reeves. Ricordiamo che John Wick 4 è arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso 23 marzo. In lavorazione c’è anche lo spin-off Ballerina.