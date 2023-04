Star Wars Jedi: Survivor: Coruscant sarà esplorabile, ma potrebbe non includere una struttura a mondo aperto

Coruscant sarà una delle mete esplorabili in Star Wars Jedi: Survivor, ma potrebbe non essere una mappa aperta come le altre.

In occasione della Star Wars Celebration, Respawn Entertainment è tornata a parlare della nuova avventura di Cal Kestis e dei pianeti che potremo esplorare all’interno del gioco. A quanto pare, Coruscant sarà una delle mete esplorabili in Star Wars Jedi: Survivor, ma potrebbe non essere un’area con struttura a mondo aperto.

Stiamo facendo un passo in avanti con il nostro approccio Metroidvania e, tanto per parlare di un altro pianeta, ci sarà anche Coruscant. Penso che ci siano state molte speculazioni in merito, e ora confermo che ci sarà”. ha riferito Stig Amussen.

Asmussen ha parlato di Coruscant all’interno di una conversazione sulle aree esplorabili più ampie incluse in Jedi: Survivor. Sulla questione, però, è poi intervenuto anche Andy McNamara, responsabile delle comunicazioni di EA per Star Wars, che ha sentito il bisogno di sottolineare che quanto detto da Amussen non sottintendeva che Coruscant sarà necessariamente una grande mappa aperta. “Per essere chiari, Stig non ha mai sostenuto che Coruscant fosse un ‘mondo aperto liberamente esplorabile‘ [come dichiarato da un account Twitter]. Ha solo confermato il pianeta sarà incluso tra le destinazioni del gioco“, ha sottolineato McNamara. “Survivor ha pianeti incredibili da esplorare e le nostre più grandi ambientazioni fino ad oggi, ma volevamo essere chiari su ciò che è stato detto“.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Suvivor è tornato a mostrarsi ieri nello spettacolare trailer di gameplay finale che ci ha permesso di dare un’ultima occhiata al gioco. Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

