QuakeCon 2023: l’evento torna in presenza, ecco le date ufficiali

È ufficiale, dopo tre anni di eventi solo in digitale, QuakeCon 2023 vedrà il ritorno del nostro amato BYOC, con un evento dal vivo e in presenza presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center di Grapevine, in Texas, dal 10 al 13 agosto 2023“, ha comunicato id Software.