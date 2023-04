Perdita di peso: i miti da sfatare sui nutrienti

Il segreto per una dieta sana e bilanciata è nella giusta combinazione dei nutrienti, ma anche il momento in cui si mangia è un fattore chiave per la perdita di peso

Quali sono i nutrienti che costituiscono la base di una dieta sana? Gli alimenti forniscono energia e materiali grezzi per il corpo, i tessuti e le cellule, fondamentali per il funzionamento e il rinnovamento costante dell’organismo. Senza carburante non c’è vita.

È importante sapere come funzionano gli alimenti perché il loro effetto, la loro funzione e la loro composizione non sono sempre gli stessi. E il loro comportamento non è certamente lo stesso una volta che passano dalla bocca al sistema digestivo.

Macro vs. micronutrienti

Il compito di fornire energia al nostro corpo viene svolto attraverso una serie di componenti che per lo più si presentano sotto forma di carboidrati e grassi (utilizzati per l’energia) e proteine (i mattoni del corpo). Questi sono chiamati macronutrienti perché ne abbiamo bisogno in grandi quantità.

Gli alimenti includono anche altri elementi necessari, chiamati micronutrienti, tra cui vitamine, minerali, fitochimici e antiossidanti. Insieme, i macronutrienti e i micronutrienti contribuiscono al benessere generale, compreso il peso, la circonferenza della vita e i rischi per la salute.

Tieni presente che, anche se può sembrare semplice classificare particolari alimenti come proteine, carboidrati o grassi, la realtà è che la maggior parte degli alimenti include una combinazione di macronutrienti (il pesce ha proteine e grassi; i fagioli hanno proteine e carboidrati). Non devi fare complesse operazioni matematiche ogni volta che mangi, ma comprendere perché alcuni alimenti sono buone fonti di macronutrienti aiuta a utilizzarli a tuo vantaggio.

Carboidrati

Questo macro-nutriente suscita spesso reazioni contrastanti, dividendo l’industria della dieta in due fazioni: gli oppositori e i sostenitori. Che tu lo consideri una fonte di energia o di aumento di peso, partiamo da un po’ di scienza.

In parole semplici, i carboidrati sono zuccheri, ma non nel senso che potresti pensare. Zucchero è un termine chimico per certi tipi di molecole. Poiché ci sono molte forme di molecole di zucchero, ci sono molti tipi di carboidrati. Quelli principali sono zuccheri semplici, amidi e fibre. Il mattoncino di base di questi è una molecola di zucchero, che il corpo può scomporre e trasformare in glucosio.