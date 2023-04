MINI ha presentato un assistente virtuale per le sue auto: si chiama Spike ed è un cane

Mini, il marchio automobilistico britannico di proprietà del costruttore automobilistico tedesco BMW, ha annunciato un nuovo “assistente personale intelligente” chiamato Spike, basato sul Bulldog inglese che è apparso in alcuni vecchi spot pubblicitari di Mini.

Spike farà la sua prima grande apparizione al Salone dell’Auto di Shanghai di questo mese, dove sarà integrato nella plancia della Mini Concept Aceman. Secondo Carscoops, Spike apparirà anche in futuri modelli di produzione, tra cui la Mini Countryman 2023, la Mini Cooper 2024 e l’Aceman Crossover SUV 2025. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa esattamente Spike sarà in grado di fare in questi veicoli. Durante il Salone dell’Auto di Shanghai, il personaggio fornirà apparentemente “varie forme di supporto” ai partecipanti.

Il cane virtuale farà la sua comparsa sul display OLED circolare centrale posizionato nella plancia della Aceman. Il capo design di Mini, Oliver Heilmer, ha dichiarato: “Stiamo portando Spike nel futuro come personaggio digitale, non è solo un esperimento di design: diventerà un compagno di viaggio centrale per l’esperienza dell’utente”.