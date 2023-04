Il vero volto di Gesù

Il più delle volte Gesù viene raffigurato come un uomo più alto dei suoi discepoli, magro, con lunghi e fluenti capelli castano chiaro, pelle chiara e occhi chiari. Per quanto familiare, questa immagine è intrinsecamente sbagliata. Una persona con queste caratteristiche e questo portamento fisico avrebbe avuto un aspetto molto diverso da quello di tutti gli altri abitanti della regione in cui Gesù viveva e operava. Sicuramente gli autori della Bibbia avrebbero menzionato un contrasto così netto. Al contrario, secondo il Vangelo di Matteo, quando Gesù fu arrestato nel giardino del Getsemani prima della crocifissione, Giuda Iscariota dovette indicare ai soldati chi fosse Gesù perché non riuscivano a distinguerlo dai suoi discepoli. Ad offuscare ulteriormente la questione dell’aspetto di Gesù è il semplice fatto che in nessuna parte del Nuovo Testamento viene descritto Gesù, né sono mai stati rinvenuti suoi disegni. A ciò si aggiunge il problema di non avere né uno scheletro né altri resti corporei da esaminare per la ricerca del DNA. In assenza di prove, le nostre immagini di Gesù sono state lasciate all’immaginazione degli artisti. Le influenze delle culture e delle tradizioni degli artisti possono essere profonde, osserva Carlos F. Cardoza-Orlandi, professore associato di cristianesimo mondiale al Columbia Theological Seminary di Atlanta. “Mentre l’immaginario occidentale è dominante, in altre parti del mondo viene spesso rappresentato come nero, arabo o ispanico“. E quindi la domanda fondamentale rimane: Che aspetto aveva Gesù? Una risposta è emersa da un nuovo ed entusiasmante campo della scienza: l’antropologia forense. Utilizzando metodi simili a quelli sviluppati dalla polizia per risolvere i crimini, gli scienziati britannici, assistiti da archeologi israeliani, hanno ricreato quella che ritengono essere l’immagine più accurata del volto più famoso della storia dell’umanità. Nata dall’antropologia fisica, l’antropologia forense utilizza dati culturali e archeologici, oltre alle scienze fisiche e biologiche, per studiare diversi gruppi di persone, spiega A. Midori Albert, docente di antropologia forense presso l’Università della Carolina del Nord a Wilmington.

Gli esperti in questo campo altamente specializzato richiedono una conoscenza approfondita della genetica, della crescita e dello sviluppo umano. Nelle loro ricerche attingono anche ai campi della primatologia, della paleoantropologia (lo studio dell’evoluzione dei primati e dell’uomo) e dell’osteologia umana (lo studio dello scheletro). Anche campi apparentemente lontani come la nutrizione, l’odontoiatria e l’adattamento climatico giocano un ruolo in questo tipo di indagine.Sebbene l’antropologia forense sia solitamente utilizzata per risolvere i crimini, Richard Neave, un artista medico in pensione dell’Università di Manchester in Inghilterra, si è reso conto che potrebbe anche far luce sull’aspetto di Gesù. Coautore di Making Faces: Using Forensic And Archaeological Evidence, Neave si era già avventurato in aree controverse. Negli ultimi vent’anni ha ricostruito decine di volti famosi, tra cui Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, e il re Mida di Frigia. Se qualcuno poteva creare un ritratto accurato di Gesù, quello era Neave.

La ricostruzione digitale in 3D del volto

La descrizione di Matteo degli eventi del Getsemani offre un indizio evidente del vero volto di Gesù. È chiaro che i suoi lineamenti erano tipici dei semiti galileiani della sua epoca. Il primo passo di Neave e del suo team di ricerca è stato quindi quello di acquisire crani provenienti dai dintorni di Gerusalemme, la regione in cui Gesù visse e predicò. Crani semiti di questo tipo erano stati trovati in precedenza da esperti di archeologia israeliani, che li hanno condivisi con Neave. Con tre esemplari ben conservati dell’epoca di Gesù in mano, Neave ha usato la tomografia computerizzata per creare “fette” a raggi X dei crani, rivelando così dettagli minuscoli sulla struttura di ciascuno. Speciali programmi informatici hanno poi valutato una serie di informazioni sulle misure note dello spessore dei tessuti molli nelle aree chiave dei volti umani. In questo modo è stato possibile ricreare i muscoli e la pelle che ricoprono un cranio semita rappresentativo. L’intero processo è stato realizzato utilizzando un software che ha verificato i risultati con i dati antropologici. A partire da questi dati, i ricercatori hanno costruito una ricostruzione digitale in 3D del volto. Quindi hanno creato un calco del cranio. Sono stati quindi applicati strati di argilla che corrispondono allo spessore dei tessuti facciali specificato dal programma informatico, insieme a pelle simulata. Il naso, le labbra e le palpebre sono stati modellati per seguire la forma determinata dai muscoli sottostanti.

Una questione di stile

Due fattori chiave non potevano essere determinati dal cranio: i capelli e i “colori” di Gesù. Per completare il quadro, il team di Neave si è rivolto a disegni trovati in vari siti archeologici, datati al I secolo. Disegnati prima della compilazione della Bibbia, essi contengono indizi cruciali che hanno permesso ai ricercatori di stabilire che Gesù aveva gli occhi scuri anziché chiari. Hanno anche sottolineato che, in linea con la tradizione ebraica, era anche barbuto. È stata la Bibbia, tuttavia, a risolvere la questione della lunghezza dei capelli di Gesù. Mentre la maggior parte degli artisti religiosi ha attribuito a Cristo capelli lunghi, la maggior parte degli studiosi biblici ritiene che probabilmente fossero corti con riccioli stretti. Questa ipotesi, tuttavia, contraddiceva quella che molti ritengono essere la raffigurazione più autentica: il volto visto nell’immagine della famosa – alcuni dicono famigerata – Sindone di Torino. Molti ritengono che la sindone sia il telo in cui fu avvolto il corpo di Gesù dopo la sua morte. Sebbene vi siano diverse opinioni sull’autenticità della sindone, essa raffigura chiaramente una figura con i capelli lunghi. Coloro che criticano la legittimità della sindone fanno riferimento ai Corinzi, uno dei tanti libri del Nuovo Testamento che si attribuisce all’apostolo Paolo. In un capitolo, egli menziona di aver visto Gesù e poi descrive i capelli lunghi su un uomo come disdicevoli.

La documentazione storica ha risolto anche la questione dell’altezza di Gesù. Dall’analisi dei resti scheletrici, gli archeologi avevano stabilito con certezza che la corporatura media di un maschio semita all’epoca di Gesù era di 1 metro e 80, con un peso medio di circa 110 chili. Poiché Gesù lavorò all’aperto come falegname fino a circa 30 anni, è ragionevole supporre che fosse più muscoloso e fisicamente in forma di quanto suggeriscano i ritratti occidentali. Il suo volto era probabilmente segnato dalle intemperie, il che lo faceva apparire più vecchio. Le rappresentazioni forensi non sono una scienza esatta, avverte Alison Galloway, docente di antropologia presso l’Università della California a Santa Cruz. I dettagli di un volto seguono il tessuto molle al di sopra del muscolo, ed è qui che gli artisti forensi differiscono ampiamente nella tecnica. Galloway sottolinea che alcuni artisti prestano maggiore attenzione alle sottili differenze in dettagli come la distanza tra la base del naso e la bocca. E le caratteristiche più riconoscibili del volto – le pieghe degli occhi, la struttura del naso e la forma della bocca – sono lasciate all’artista. “In alcuni casi la somiglianza tra la ricostruzione e l’individuo reale può essere sorprendente”, afferma Galloway. “Ma in altri casi può esserci una maggiore somiglianza con le altre opere dello stesso artista”. Nonostante questa riserva, l’autrice giunge a una conclusione che è ineluttabile per quasi tutti coloro che hanno visto il Gesù di Neave. “Probabilmente è molto più vicino alla verità rispetto alle opere di molti grandi maestri”.