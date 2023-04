È colpa mia?, poster e foto del film Original Prime Video

È colpa mia?, il film Prime Video basato sulla trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron (“Culpa mía”, “Culpa tuya”, “Culpa nuestra”) arriverà su Prime Video l’8 giugno: in attesa del trailer, vi mostriamo il poster e le foto ufficiali. La pellicola vede protagonisti Nicole Wallace (Skam España, Parot), Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit), Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Eva Ruiz e Victor Varona (Cielo grande, Dani Who?). Questo nuovo film Original è prodotto da Pokeepsie Films (Veneciafrenia, 30 Coins, The bar), e ha come produttori Álex de la Iglesia e Carolina Bang, mentre Domingo González ne è regista e sceneggiatore.

Sinossi:

Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e I suoi amici perché costretta a trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo, ricco marito di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in quella reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro forti personalità è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, cose da cui lei si è sempre tenuta alla larga. Nonostante la distanza abissale tra loro, i due iniziano a provare un’irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l’opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall’innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.

Leggi anche: