Cannes 2023: ci sarà anche il corto Strange Way of Life di Pedro Almodovar

Al Festival di Cannes 2023 ci sarà anche il corto western di Pedro Almodovar dal titolo Strange Way of Life.

Arriva l’annuncio di un nuovo titolo che si aggiunge alla lista delle proposte per il Festival di Cannes 2023: Strange Way of Life di Pedro Almodovar avrà la sua premiere durante la manifestazione, e farà parte della selezione ufficiale.

Il progetto ha nel cast due nomi di livello quali sono quelli di Ethan Hawke e Pedro Pascal. Subito dopo la proiezione di Strange Way of Life ci sarà una conversazione con Pedro Almodóvar e la squadra che ha lavorato al corto.

La storia è un western drama che si concentra su due uomini che hanno fatto insieme i pistoleri da giovani, e che arrivano ad incontrarsi nuovamente a distanza di 25 anni all’interno di Bitter Creek.

Le due star Hawke e Pascal lavoreranno al fianco di Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto e Daniela Medina. Il cortometraggio Strange Way of Life è prodotto da Esther García, Bárbara Peiró, Diego Pajuelo, e dalla Saint Laurent di Anthony Vaccarello.