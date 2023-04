Alzheimer: gli occhi possono essere la finestra per individuare precocemente la malattia

Un’analisi di sette anni ha collegato le modifiche fisiche in una regione dell’occhio chiamata retina a ciò che accade nel cervello durante l’Alzheimer, a partire dalle prime fasi in cui i pazienti presentano solo una lieve compromissione cognitiva.

La malattia di Alzheimer inizia molto presto in termini di cambiamenti patologici, che possono verificarsi decenni prima che compaiano i sintomi.

Maya Koronyo-Hamaoui, neuroscienziata del Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles che ha guidato il nuovo studio

Se i medici potessero diagnosticare con affidabilità il disturbo in questo periodo prima dell’insorgenza dei sintomi, potrebbero provare interventi per rallentarne la progressione. Nuovi farmaci in commercio, come il lecanemab, ad esempio, si rivolgono ai pazienti con lieve compromissione prima che i sintomi diventino irreversibili.

Situata nella parte posteriore dell’occhio, la retina traduce la luce in segnali elettrici che viaggiano verso il cervello. Esaminare l’occhio può sembrare una strategia improbabile per lo screening dell’Alzheimer, ma in realtà

è l’unica parte del sistema nervoso centrale che si può vedere direttamente in una persona viva (che non è oscurata dalle ossa), quindi le persone hanno guardato all’occhio nella malattia di Alzheimer per un po’ di tempo. Alan J. Lerner, neurologo dell’University Hospitals Cleveland Medical Center dell’Ohio che ha curato pazienti con demenza per oltre 30 anni

Il team di Koronyo-Hamaoui ha scoperto che i livelli più elevati della proteina beta-amiloide – un segno distintivo della malattia di Alzheimer – nella retina corrispondevano a livelli più elevati nel cervello e a una compromissione cognitiva più grave. Infatti, la quantità di questa proteina malformata nella retina di un paziente è stata migliore nel prevedere come si erano classificati ai test cognitivi rispetto ai test che rivelavano la densità delle placche cerebrali, ovvero aggregati di proteine beta-amiloide presenti nel cervello.

In base a questo nuovo lavoro, che è stato effettuato utilizzando campioni di tessuti e cadaveri, diversi studi clinici sono in corso per determinare se la misurazione dei depositi di amiloide nella retina è un modo accurato per diagnosticare l’Alzheimer nelle fasi iniziali nei pazienti in vita.