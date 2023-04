Voli: tariffe in aumento durante le feste

Le feste sono un momento di relax e divertimento per molti, ma per chi desidera viaggiare in aereo, il costo dei biglietti può diventare un vero e proprio salasso.

Assoutenti, l’associazione dei consumatori e utenti, ha monitorato l’andamento delle tariffe aeree durante la Pasqua e il ponte del 25 aprile e i risultati sono allarmanti. Partire da Roma per la Sicilia costa oltre 360 euro, mentre per andare alle Seychelles bisogna spendere un minimo di 820 euro. Le Mauritius non sono da meno, con un costo di almeno 701 euro per un biglietto di sola andata partendo da Fiumicino. Solo le Maldive risultano più convenienti, con un costo di “appena” 465 euro da Milano e 434 euro da Roma.

Non sono solo le destinazioni esotiche a risultare costose. La tratta Roma-Amsterdam detiene il record del caro-volo, con un costo complessivo di 773 euro per un biglietto di andata e ritorno partendo il sabato 22 aprile e rientrando il martedì 25 aprile. Anche Madrid, Praga, Tenerife e Ibiza non sono da meno, con costi che partono dai 372 euro per un volo di sola andata partendo da Roma per Praga.

L’elevato costo dei biglietti aerei durante le festività rischia di escludere molte persone dalla possibilità di viaggiare, limitando così la libertà di spostamento e l’accesso alla cultura e al turismo. Assoutenti sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza sui costi e di un’attenzione maggiora da parte delle compagnie aeree nei confronti dei propri clienti, al fine di garantire un accesso equo e sostenibile al trasporto aereo.